Descartan la presencia del ELN en el Tolima tras la aparición de un supuesto cilindro bomba

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, descartó la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento, luego de la aparición de un cilindro alusivo a este grupo armado en el casco urbano de Natagaima.

De acuerdo con el funcionario, en realidad se trataría de delincuencia común organizada que busca intimidar a la población con el objetivo de cobrar extorsiones; también descartó que el objeto contuviera explosivos.

“En el Tolima hay grupos con una mediana capacidad de daño. Como no son grupos con grandes capacidades logísticas, se quieren arropar con nombres y enseñas que causen impacto. Colocan ELN, Farc o Clan del Golfo, organizaciones a las que en realidad no pertenecen, pero las seguiremos combatiendo igual que a las organizaciones tradicionales”, explicó Bocanegra.

Las autoridades tienen registro de por lo menos 10 episodios similares ocurridos en el Tolima, en los que grupos delincuenciales instalan supuestos objetos explosivos en vías del departamento. Sin embargo, en la mayoría de los casos no contienen explosivos ni pertenecen a las organizaciones a las cuales hacen alusión.

“Ya se descartó que contenga estos elementos (explosivos) y la situación tendrá que normalizarse. Ya contabilizamos como 10 elementos similares en los que siempre se ha descartado que contengan explosivos y que se trate de estas agrupaciones realmente potentes en el ataque y la intimidación de la ciudadanía”, acotó.

Por su parte, el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía en el Tolima, indicó que, con el apoyo del grupo Antiexplosivos y caninos especializados, se efectuó la verificación técnica del elemento, lo que permitió establecer que se trataba de una caneca con algunos cables en su interior, sin contener material explosivo.