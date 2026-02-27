Hable con elPrograma

27 feb 2026 Actualizado 15:07

El adiós al maestro Jairo Arenas, tiplista consagrado de Santander

Fue un destacado educador y artista, cultor de la música andina colombiana, ampliamente conocido en la región.

Pastor Virviescas Gómez

Bucaramanga

El maestro Jairo Arenas Ribero, uno de los consagrados intérpretes del tiple de Santander falleció en Bucaramanga a los 80 años.

Fue profesor en el Instituto Caldas; se le reconocía como uno de los grandes impulsores de la música andina colombiana.

Sus allegados informaron que se tributará un homenaje en el sitio de velación, la funeraria San Pedro este viernes, a la una de la tarde,

El maestro Arenas Ribero fue “el segundo Campeón Nacional del Tiple de Colombia en un concurso realizado en Ibagué, Tolima”, recordó su amigo, Élber Javier Suarez Cortés.

Las exequias se efectuarán a partir de las 2:30 de la tarde en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Bucaramanga.

Juan Carlos Ordóñez Bermúdez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

