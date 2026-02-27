Consejo de Estado deja en firme nulidad de la elección de la diputada Alejandra Moreno

Caracol Radio conoció que el Consejo de Estado confirmó la nulidad de la elección de Alejandra Moreno como diputada del Atlántico. La decisión se tomó el pasado 26 de febrero y se advirtió que no procede recurso ordinario alguno.

En el fallo, el Consejo de Estado indica que: “con este panorama, se evidencia que la inclusión de la señora Alejandra Milena Moreno Astwood como precandidata del Movimiento Colombia Humana obedeció a que, después de celebrada la consulta interna, la referida agrupación le dio el aval y una vez revisó las causales de inelegibilidad de quienes aspiraban a ser precandidatos, determinó aquellos que cumplían los requisitos necesarios para que se les confiriera dicha condición”.

Lo que para el alto tribunal se desconoció “de un lado, que, por virtud de la Constitución Política y la Ley, los resultados de la consulta no pueden desatenderse por las agrupaciones políticas ni por la autoridades electorales y, de otro, que la cuota de género prevista en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, se cumplió con el certificado de firmeza expedido por la referida colectividad el 30 de mayo de 2023, en el cual se enlistaron los doce (12) aspirantes que, luego de haber participado en la consulta, acreditaron la condición de precandidatos, entre ellos, cuatro (4) mujeres”.

Noticia en desarrollo...