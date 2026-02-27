¿Cómo se debe usar la tarjeta Nequi se puede usar en el exterior y cuáles son las tasas de interés?

Nequi es, sin lugar a dudas, una de las aplicaciones electrónicas financieras más utilizadas en Colombia por cuenta de su fácil utilización y amplia gama de servicios que dejan que los millones de clientes que ya tienen una cuenta activa, puedan realizar sus movimientos y transacciones sin necesidad de filas y en cuestión de segundos.

La billetera digital, además de permitir guardar el dinero, hacer envíos y transferencias, pagar servicios o hasta hacer recargas, también es una de las alternativas preferidas de los usuarios a la hora de solicitar un préstamo o un crédito que los saque de apuros ante una deuda.

Siendo esta aplicación una plataforma que presta un servicio financiero muy completo, surgen algunas dudas dentro de los usuarios.

¿La tarjeta Nequi se puede usar en el exterior?

Muchos usuarios colombianos se preguntan si la tarjeta Nequi y la app Nequi funcionan fuera de Colombia. Ya sea por viajes, estudios o negocios, entender cómo opera esta billetera digital en el exterior es clave para organizar finanzas sin sorpresas. Con millones de clientes en el país, Nequi se ha convertido en una de las opciones más populares para pagos digitales, pero su funcionamiento internacional tiene matices importantes.

Así puede hacer uso de la cuenta de Nequi desde otro país

Según el centro de ayuda oficial de Nequi, sí puedes acceder a tu cuenta desde fuera de Colombia, pero con restricciones claras:

“Si estás fuera de Colombia, puedes usar tu Nequi para enviar, recargar, crear Metas, Bolsillos y tomar el control de tu plata. … Si lo que quieres es sacar plata o hacer pagos, necesitas estar en Colombia.”

Esto significa que funciones como consultar saldos, organizar tus ahorros o enviar dinero a otros usuarios siguen disponibles incluso si estás en otro país. Sin embargo, Nequi explica que extraer efectivo o hacer pagos directos desde la app fuera de Colombia no está permitido según sus políticas internas.

“Solo puedes sacar plata de Nequi en cajeros y corresponsales autorizados en Colombia, no del exterior”, reiteran.

Tarjeta Nequi Visa en el exterior

Aunque la app tiene restricciones, la tarjeta Nequi sí tiene un alcance global. En la propia descripción de la tarjeta, Nequi señala que la Tarjeta Nequi Visa es una tarjeta débito “con la que realizas compras en Colombia y en el exterior, de forma física o digital”.

Esto quiere decir que puedes pagar con tu tarjeta Nequi en tiendas físicas o en línea de otros países, siempre y cuando acepten Visa — la franquicia internacional con la que está afiliada la tarjeta.

Esta funcionalidad convierte a la tarjeta Nequi en una herramienta útil para viajeros que desean hacer compras internacionales con fondos de su cuenta Nequi.

Es decir, sí puede usar la tarjeta de Nequi para pagar en dólares, euros u otras monedas, aunque las tasas de cambio aplicadas pueden ser menos favorables que las de otros proveedores financieros, y el propio comercio podría cobrar tarifas dependiendo del país.