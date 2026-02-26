Operación militar deja un muerto, un capturado y armamento incautado en la vía Medellín–Quibdó

Carmen de Atrato, Chocó

Durante las últimas horas, tropas del Batallón de Infantería N.º 12 Primero de Línea, adscrito a la Décima Quinta Brigada, sostuvieron combates con la subestructura Jader Benítez Pantoja, del grupo armado organizado Clan del Golfo, en el sector El Ocho, municipio de Carmen de Atrato de Chocó.

Como resultado de la operación militar, un integrante del grupo armado murió en desarrollo de las acciones, otro fue capturado y se logró la incautación de armamento, material de intendencia, equipos de comunicación y documentos de interés para la inteligencia militar.

Incautación de material

Tras el combate, las tropas incautaron 12 proveedores, tres armas largas, entre ellas dos fusiles AK-47 y un fusil Galil AR, cuatro radios escáner, cuatro equipos de intendencia, dos chalecos con sus respectivas dotaciones, un radio base, una granada de mano, documentación y munición calibre 5.56 y 7.62.

El hombre capturado fue atendido por enfermeros de combate, tras resultar herido por arma de fuego en una de sus extremidades superiores.

Lea también: Una de las víctimas de la masacre de Titiribí era el mejor montador de mulas en Colombia.

Finalmente, una vez cesaron los enfrentamientos, las autoridades competentes y la Policía Judicial realizaron el respectivo levantamiento del cuerpo.

El brigadier general William Fernando Caicedo Benavidez, comandante de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional, afirmó que las tropas continúan la ofensiva contra esta estructura armada con el objetivo de impedir afectaciones y cobros extorsivos al gremio de transportadores en la vía Quibdó–Medellín, así como a comerciantes y habitantes de la región dedicados al comercio y la minería artesanal.