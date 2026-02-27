“Benito Filarmónico”: La Filarmónica de Puerto Rico reinventa el repertorio de Bad Bunny

La Orquesta Filarmónica de Puerto Rico celebró con rotundo éxito el espectáculo “Benito Filarmónico”.

Un tributo sinfónico dedicado al repertorio de Bad Bunny que conquistó al público en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, completamente llena para la ocasión.

La producción forma parte de las actividades especiales por el 75 aniversario de la Filarmónica, un proyecto que busca vivir la música clásica con nuevas audiencias.

La velada abrió con una obertura imponente que dio paso a versiones filarmónicas de éxitos como “Mónaco”, “Voy a llevarte pa PR” y “Estamos Bien”, estableciendo desde el inicio el sello fresco e innovador del concepto.

Durante la primera parte, el público disfrutó adaptaciones sinfónicas de “Callaíta”, “La Noche de Anoche”, y un arreglo emotivo que unió “Ojitos Lindos” con “Otro Atardecer”, además de un medley vibrante compuesto por “Neverita”, “Me Fui de Vacaciones” y “Después de la Playa”.

Tras el intermedio, la segunda parte incluyó interpretaciones orquestadas de “Dime”, “Nueva Yol”, “Weltita”, “Andrea”, “Una Velita”, “Lo que le pasó a Hawaii”, “La Mudanza” y “DTMF”.

Con un momento especialmente destacado: el coro a capella de “Turista”, que provocó una ovación de pie por parte de los asistentes. El cierre con “Baile Inolvidable” consolidó la energía y emoción del concierto.

El cuatrista boricua Luisito Sanz brilló con interpretaciones memorables, especialmente en “Lo que le pasó a Hawaii” y el final de “Baile Inolvidable”.

La Camerata Coral, dirigida por Amarilys Pagán, aportó presencia poderosa durante toda la noche. Además, la aparición de cabezudos y pleneros añadió un toque festivo y cultural que reforzó la identidad puertorriqueña del espectáculo.

Bajo la dirección musical del joven maestro José Manuel Febus, la orquesta logró un balance impecable entre la esencia urbana del repertorio y la majestuosidad del sonido sinfónico.

El productor Rafo Muñiz celebró la acogida del público, afirmando que el lleno total demostró la necesidad y pertinencia del proyecto.

Por su parte, Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Fundación Arturo Somohano, destacó que esta propuesta reafirma el compromiso de la institución por innovar sin perder el rigor artístico.

“Benito Filarmónico” se consolida así como una de las producciones más memorables del aniversario número 75 de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, demostrando que la tradición sinfónica y la música urbana pueden convivir con resultados extraordinarios.