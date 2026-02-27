Bandera del ELN en zona rural de Mongua activa alerta de seguridad en Boyacá

Autoridades retiraron bandera del ELN, investigan a posibles responsables y convocaron consejo de seguridad para reforzar la presencia de la Fuerza Pública.

Mongua

En la mañana de este jueves fue instalada una bandera alusiva al ELN en el sector Duzmón, vereda Monguí, zona rural del municipio de Mongua, en el departamento de Boyacá. El hecho generó preocupación entre los habitantes y activó de inmediato los protocolos de seguridad por parte de las autoridades.

El secretario de Gobierno departamental, Mauricio Reyes, confirmó que tras conocerse la situación se produjo una reacción inmediata de la Fuerza Pública. “La Policía y el Ejército hicieron presencia en el lugar, retiraron la bandera y comenzaron las respectivas investigaciones”, señaló el funcionario, quien además anunció la realización de un consejo de seguridad extraordinario en el municipio.

Durante los operativos fue encontrada una persona que portaba un arma corta. No obstante, las autoridades aclararon que no se puede establecer por ahora su relación con la instalación del emblema, y será la Fiscalía la encargada de determinar su situación judicial. Entretanto, la Policía Nacional de Colombia y el Ejército Nacional de Colombia mantienen presencia reforzada en Mongua y municipios cercanos para evitar alteraciones del orden público.

Este hecho ocurre semanas después de una operación militar desarrollada el pasado 2 de febrero, cuando tropas del Ejército Nacional, en el marco del Plan de Operaciones Ayacucho Plus, localizaron un depósito ilegal de explosivos en zona rural de Mongua. La acción fue adelantada por la Primera Brigada con el propósito de contrarrestar el accionar de grupos armados organizados en la región.

El material fue hallado por unidades del Batallón de Artillería de Campaña N.° 1 Tarqui en la vereda Duce. Según información preliminar de inteligencia militar, los explosivos pertenecerían a la Comisión Ramírez del Frente José David Suárez, estructura del ELN que delinque en esta zona del departamento.

Durante esa operación fueron ubicadas cuatro granadas de 60 milímetros, las cuales fueron destruidas de manera controlada, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos, con el fin de evitar riesgos para la población civil y el personal militar.