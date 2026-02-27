Avanzan obras del alcantarillado para Bayunca y Pontezuela

Lo que durante décadas fue una promesa incumplida que motivó múltiples protestas, hoy es una realidad en ejecución. El proyecto de Construcción del Alcantarillado Sanitario de Bayunca y Pontezuela, liderado por el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz y ejecutado por la Secretaría de Infraestructura, avanza en sus distintos frentes con trabajos técnicos que comienzan a cambiar la historia sanitaria de estos dos corregimientos.

La obra, que se inició oficialmente a finales de octubre de 2025 con el acompañamiento del Gobierno nacional, la Gobernación de Bolívar y Aguas de Cartagena, registra a la fecha un 4,28 % de avance físico general y actualmente genera más de 100 empleos entre contratista e interventoría, lo que ha permitido, a su vez, dinamizar la economía de las familias que habitan este territorio.

Se trata de una intervención para mejorar la salud pública que llevará a ambos corregimientos de 0 % a 100 % de cobertura en alcantarillado sanitario, beneficiando directamente a más de 26 mil pobladores que durante años convivieron con aguas residuales, malos olores y riesgos epidemiológicos.

Redes que ya están bajo tierra

Los avances son notorios: están en el subsuelo y en los kilómetros de tubería que ya comienzan a conformar el nuevo sistema.

En Bayunca, durante la última semana se instalaron 318 metros lineales de tubería para un acumulado de 2.798 metros lineales. En Pontezuela, el acumulado alcanza 1.677 metros lineales instalados en redes locales.

En el frente de impulsión Bayunca–Pontezuela, se completaron 45 metros lineales adicionales de tubería GRP de 500 milímetros, alcanzando un total de 261 metros lineales instalados. Por su parte, en la impulsión Pontezuela–PTAR Punta Canoa, el acumulado llega a 1.238 metros lineales de tubería GRP de 600 milímetros, infraestructura clave que permitirá conducir las aguas residuales hasta la Planta de Tratamiento de Punta Canoa para su disposición final adecuada.

Este proyecto contempla la construcción de una Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) en cada corregimiento. Las aguas servidas de Bayunca serán conducidas por gravedad hasta su EBAR y desde allí impulsadas hacia Pontezuela, donde se integrarán al sistema que, a su vez, será bombeado hasta la PTAR de Punta Canoa. Es una solución técnica integral, diseñada para garantizar sostenibilidad operativa y crecimiento futuro.

La construcción del alcantarillado para Bayunca y Pontezuela es una obra sanitaria de gran complejidad técnica que incluye excavaciones profundas, instalación de redes, construcción de estaciones de bombeo, líneas de impulsión y cumplimiento de estrictos estándares ambientales y de seguridad industrial.

Con este proyecto se comienza a cerrar una de sus brechas más profundas: la inequidad histórica en la zona corregimental de Cartagena. Bayunca y Pontezuela hoy están dejando atrás décadas de abandono sanitario y van en camino de integrarse plenamente al sistema de alcantarillado de la ciudad.

La transformación apenas comienza en términos porcentuales, pero el impacto estructural ya está en marcha. Bajo tierra se construye una nueva realidad para miles de familias. Y en esa obra silenciosa, técnica y compleja, se consolida uno de los logros más importantes en materia de saneamiento básico en la historia reciente del Distrito.