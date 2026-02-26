Sectores de Malambo, Soledad y Suan sin servicio de energía este JUEVES 26 de febrero

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer se realizarán trabajos preventivos en varios sectores de Malambo, Soledad y Suan este jueves 26 de febrero, por lo que se suspenderá el servicio de energía.

Sin servicio en Malambo y Soledad:

Para el desarrollo de las obras, es necesario suspender el suministro de energía de 8:00 de la mañana a 11:00 de la mañana en el sector del aeropuerto, Unibol; calle 10 con la carrera 25 y calles 10 a la 15A, entre carreras 20 a la 28, en el barrio El Concord y en la calle 10B con la carrera 1F.

Mientras tanto, entre las 11:30 de la mañana y las 3:00 de la tarde, estarán sin servicio los usuarios de los barrios: Mesolandia, Villa Gladys, El Esfuerzo, Villa Anita, Batallón Vergara y Velasco, vereda Espinal, fincas y sectores en la vía Oriental con kilómetro 2, calles 4 a la 4ª con las carreras 1E a la 11 sur; Incubadora Acondesa, El Morrito, Marquetalia, El Pasito, calle 30 con carrera 1 (Soledad).

Por otra parte, en la carrera 2 sur con la calle 48, en los sectores de Tcherassi y Ciudadela 20 de Julio, se retensionarán líneas y bajantes de un transformador, entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Sectores sin energía en Suan:

Para el caso del municipio de Suan, se instalará un transformador en la carrera 22 con la calle 3, en el barrio Abajo, en el horario de 9:40 de la mañana a 5:30 de la tarde.