Plazas Distritales de Mercado estarán presentes en la feria de turismo ANATO

A través de la estrategia Descubre Las Plazas, el IPES promueve que vivanderos de las Plazas Distritales visibilicen una muestra representativa de la tradición gastronómica de la ciudad, por eso harán presencia con más de una decena de productos y muestras gastronómicas en ANATO.

“Queremos que las Plazas Distritales de Mercado sean reconocidas como espacios de abastecimiento, destinos turísticos y culturales de Bogotá, que representan memoria, historia y tradición. Por eso vamos a crear el primer Encuentro Internacional de Plazas de Mercado, y con nuestra presencia en ANATO 2026, buscamos que todos Descubran Las Plazas para fortalecer la economía social de la ciudad”, dijo Catalina Arciniegas, directora del Instituto Para la Economía social.

Así las cosas, son 10 vivanderos de plazas como 12 de Octubre, Las Ferias, La Concordia, 20 de Julio, La Perseverancia y 7 de Agosto, quienes participarán por 3 días consecutivos en la feria.

En el pabellón 4 podrás encontrar:

- Comida típica como ajiaco, tamal, lechona, entre otros..

- Frutas, ensaladas, frutas con cobertura de chocolate.

- Artesanías.

- Bebidas ancestrales como viche.

- Jugos

- Postres.