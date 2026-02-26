Lo que dijo el gobernador, Carlos Amaya sobre el colapso del puente El Triunfo en Moniquirá

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya se pronunció sobre la caída del puente El Triunfo entre Moniquirá y San José de Pare en el cual se habían invertido $2.800 millones

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya se pronunció sobre la caída del puente El Triunfo entre Moniquirá y San José de Pare en el cual se habían invertido $2.800 millones de los cuales $2.300 millones fueron financiados a través del Sistema General de Regalías del departamento y 500 millones de contrapartida del municipio de Moniquirá.

“Enviamos con el secretario de Infraestructura una comisión técnica para verificar lo que está sucediendo. Hay que hacer patología, mediciones, revisar si tanta lluvia que ha caído que ha generado remociones en masa en el municipio de San José de Pare. Ya tenemos más de 40 familias que van a tener que ser reubicadas, ha llovido muchísimo y la variabilidad climática es muy complicada en estos días y la caída del puente tendrá que estudiar si tiene que ver con ese fenómeno natural o si es un error constructivo”.

Recordó el gobernador que en el lugar avanzaban los trabajos para instalar una nueva estructura.

“Allá ya se había instalado la estructura metálica. El secretario, que es un gran secretario técnico, estuvo allá acompañando la puesta de la estructura metálica y se estaba fundiendo el concreto, la placa del puente y se estaba haciendo esa operación cuando el puente colapso”.

El gobernador Amaya reiteró que fue el alcalde de Moniquirá, Fredy Iovanny Pardo Pinzón quien contrató la obra.

“Yo le agradezco al alcalde del municipio porque él fue el que contrató la consultoría para los estudios y diseños del puente y después radicó el proyecto en la gobernación. Nosotros le asignamos la mayor parte del recurso más del 80%, el municipio puso una cofinanciación y se contrató por parte del municipio, es decir, la gobernación no contrató”.

Eso sí, aseguró Amaya que el puente se hace porque se hace.

“No se preocupen que este puente no va a quedar colapsado, este puente se va a hacer y se le va a entregar a la comunidad”.