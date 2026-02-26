Investigan aparición de panfletos amenazantes en municipios de los Montes de María

Un supuesto grupo denominado ‘Los Patriotas del Dique’, tiene en alerta a las autoridades del departamento de Bolívar, tras la aparición de una serie de panfletos en varias poblaciones de los Montes de María.

Funcionarios de inteligencia tratan de establecer la veracidad de un mensaje, donde se advierten posibles ejecuciones a miembros del Clan del Golfo y sus colaboradores, cuatreros, jíbaros; además de llamar la atención de los prestamistas ‘gota a gota’, quienes -manifiesta la hoja- deberán tener “un comportamiento ejemplar”.

El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Calamar, El Guamo y San Cayetano, con sus corregimientos y veredas, serían los territorios donde operaría la presunta organización.