Frustran expendio de droga en el barrio San Bernardo: los estupefacientes los escondían en una pared

Sentado en un andén del barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá, como cualquier transeúnte más, un hombre intentaba pasar desapercibido mientras vendía estupefacientes en plena vía pública. La droga la escondía en un hueco de una pared y desde allí surtía a sus compradores.

Sin embargo, el hombre no sabía que cada uno de sus movimientos estaban siendo observados y calculados por las cámaras de seguridad de la Alcaldía. Justamente, las imágenes muestran como en repetidas ocasiones, el delincuente entregaba las dosis a personas que llegaban a pie y en motocicleta. Incluso, quedó grabado el momento en que una mujer sacó una bolsa oculta entre su ropa interior y se la puso en la mano.

“Estamos atacando uno a uno a delincuentes que expenden estupefacientes, para eso es fundamental la tecnología desde el C4 que capta en tiempo real este delito y reporta a la Policía que los captura en cuestión de minutos”, dijo el secretario de Seguridad, César Restrepo.

El monitoreo en tiempo real desde el C4 permitió activar de inmediato a la patrulla del sector. En cuestión de minutos, los uniformados llegaron al punto exacto, interceptaron al señalado expendedor y lo capturaron con varias dosis ocultas entre su ropa.