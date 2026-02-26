Experto aclara riesgos del uso de audífonos bluetooth: “Como ponerte un microondas en la cabeza”

Los audífonos que emplean la tecnología Bluetooth para conectarse se han convertido en la nueva norma del día a día para los usuarios de dispositivos digitales como teléfonos o relojes inteligentes.

Dado su uso extensivo, en los últimos años, muchas personas han comenzado a preguntarse por el efecto que tiene la exposición a este tipo de ondas electromagnéticas durante jornadas tan prolongadas.

Además del comprobado impacto a la audición por el uso prolongado de audífonos a alto volumen, se ha vuelto común asociar esta práctica con afecciones mucho más graves.

“Como ponerte un microondas en la cabeza”

Divulgadores científicos y profesionales de salud en redes han salido al paso de los rumores sobre el uso de auriculares. Entre ellos, el médico especialista en longevidad, Patricio Ochoa.

“Usar auriculares Bluetooth es como ponerte un microondas en la cabeza, porque el campo electromagnético que crean afecta directamente tu cerebro”, advierte Ochoa al comienzo de uno de sus últimos videos, emulando el pensamiento de muchos usuarios en internet.

Sin embargo, como destaca el experto, aunque tanto un horno microondas como los audífonos de Bluetooth emplean ondas electromagnéticas en frecuencias muy parecidas (alrededor de los 2.4 GHz), la cantidad de energía que emplean los auriculares es ínfima en comparación.

La potencia utilizada por los audífonos es millones de veces inferior a la que emplea el microondas para calentar los alimentos. “No puede calentar tejido, no puede dañar neuronas y tampoco va a alterar tus células”, explicó el médico.

"Un microondas en tu cabeza" Suena fuerte… y claro que asusta. A todos nos ha salido ese video que te deja pensando ¿y si sí?. Pero la realidad es mucho menos dramática. Sí, Bluetooth y microondas usan ondas parecidas, pero la diferencia está en la energía. Un audífono usa cantidades diminutas, tan bajas que no pueden calentar tu cerebro, dañar neuronas ni alterar células. La ciencia lo ha medido, literalmente. De hecho, la OMS y revisiones científicas recientes no han encontrado evidencia sólida de daño cerebral o cáncer por usar audífonos Bluetooth. ¿Riesgo cero absoluto? En ciencia casi nada lo es. Pero con lo que sabemos hoy: no te estás friendo el cerebro por escuchar música. Y si aún te da ansiedad, usar cable también está bien. Pero que no te de miedo. Referencias (PubMed / OMS): • WHO. Radiofrequency electromagnetic fields and public health. • Röösli M et al. Radiofrequency electromagnetic fields and health. Environ Res, 2022. • ICNIRP Guidelines on RF exposure, 2020–2023.

¿Son los auriculares Bluetooth seguros para la salud?

La radiación de radiofrecuencia de los auriculares Bluetooth es no ionizante y de baja potencia y no existe evidencia científica concluyente sobre efectos negativos para la salud (como la aparición de cáncer) a los niveles típicos, según sostienen organizaciones como la OMS, la FDA y el NCI.

Es por ello que conviene revisar otros impactos más inmediatos para la salud, antes de clasificarlos como “seguros”.

“Si estás caminando con los audífonos a todo volumen y no te das cuenta de que hay un automóvil frente a ti, es mucho más peligroso que un supuesto tumor que podría teóricamente existir en 20 años”, señaló el profesor emérito de bioingeniería en la Universidad de Pensilvania, Ken Foster, al portal Health.

En ese sentido, vale la pena recalcar la importancia del uso responsable de los audífonos a lo largo del día. Se recomienda limitar el uso a un máximo de 60 a 90 minutos diarios, con pausas regulares y a un volumen que no exceda el 60-80 % de la capacidad.

De igual manera, si utiliza auriculares durante más de 90 minutos, el volumen debería ser aún inferior.