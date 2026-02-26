“Esperamos que el centro se una para tener una opción decente a la presidencia”: Natalia Goyeneche

Natalia Goyeneche, activista por los derechos de los animales y candidata a la Cámara por Bogotá con el número 102 del partido Alianza Verde, explicó en una entrevista con Caracol Radio su perspectiva sobre el panorama político en Colombia y la situación de los animales en el país.

En cuanto a la encuesta de Invamer, que muestra una favorabilidad hacia la gestión del presidente Gustavo Petro, Goyeneche discrepó, señalando que en su correría ha visto que la gente se siente afectada. “Yo que he venido recorriendo las calles de Bogotá, lo que dice la gente es que las cosas no van muy bien”, expresó. También se refirió a la falta de presupuesto en las leyes aprobadas para la protección de los animales, subrayando que, a pesar de la aprobación de leyes, estas “no han tenido el impacto esperado”.

La decisión del 9 de marzo

Respecto a la situación del centro político, Goyeneche afirmó que la clave para una opción presidencial viable es la unión de las fuerzas del centro. “El partido Alianza Verde nos dio libertad para tomar o no posición frente a la candidatura presidencial. Nosotros, desde mi tendencia política en el partido Alianza Verde, hemos decidido por ahora no tomar posición hasta el 9 de marzo. Ahí esperamos que se depure totalmente ese gran listado”, señaló la candidata.

Propuestas legislativas a favor de los animales

Como parte de sus propuestas, Goyeneche indicó que uno de sus principales proyectos será prohibir la venta de animales en la avenida Caracas y en toda Bogotá, calificando a los animales como “seres sintientes” y no mercancías. “El 20 de julio, cuando nos posicionemos en el Congreso, vamos a radicar un paquete de proyectos. El primero, prohibir la venta de los animales en la avenida Caracas y en toda Bogotá”, afirmó.

Además, anunció que impulsará la creación del primer hospital público veterinario en Bogotá, una medida que considera urgente. También se comprometió a endurecer las sanciones contra el maltrato animal y a prohibir el uso de la pólvora en la ciudad, priorizando la salud pública, la seguridad ciudadana y el bienestar de los animales domésticos.

