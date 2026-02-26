El Pulso del Fútbol, 26 de Febrero de 2026
El Pulso del Fútbol debate sobre las polémicas arbitrales de Santa Fe vs Nacional.
¿La viveza tumbó a Santa Fe? El Pulso del Fútbol, 26 de Febrero de 2026
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido entre Santa Fe y Nacional, y las jugadas polémicas del encuentro. Steven dijo: “He conversado con varios jugadores y me han comentado que se han tirado, pero uno les dice que se ve la falta y ellos mismos me dicen que ese tipo de contactos no eran suficientes para que se cayeran”. Sobre el tema César agregó: “Hubo muchas fallas en el partido, pero esa jugada tiene sus detalles. El árbitro dejó seguir la jugada y el que le canta la supuesta falta es el asistente de banda”.
