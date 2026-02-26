Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 feb 2026 Actualizado 20:29

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
El Pulso del FútbolEl Pulso del FútbolProgramas

El Pulso del Fútbol, 26 de Febrero de 2026

El Pulso del Fútbol debate sobre las polémicas arbitrales de Santa Fe vs Nacional.

César Haydar, defensa de Atlético Nacional / Colprensa.

César Haydar, defensa de Atlético Nacional / Colprensa.
¿La viveza tumbó a Santa Fe? El Pulso del Fútbol, 26 de Febrero de 2026

¿La viveza tumbó a Santa Fe? El Pulso del Fútbol, 26 de Febrero de 2026

00:00:0044:58
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido entre Santa Fe y Nacional, y las jugadas polémicas del encuentro. Steven dijo: “He conversado con varios jugadores y me han comentado que se han tirado, pero uno les dice que se ve la falta y ellos mismos me dicen que ese tipo de contactos no eran suficientes para que se cayeran”. Sobre el tema César agregó: “Hubo muchas fallas en el partido, pero esa jugada tiene sus detalles. El árbitro dejó seguir la jugada y el que le canta la supuesta falta es el asistente de banda”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir