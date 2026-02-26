Defensa de Karen Manrique denuncia a procurador de caso UNGRD por testimonios inexistentes y usar IA

A pocas semanas de que se defina si varios implicados en el sonado caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) son llamados o no a juicio, la defensa de la congresista Karen Manrique envió una comunicación al magistrado instructor Misael Rodríguez, en la cual advierte presuntas irregularidades en esta etapa del proceso.

Particularmente, el abogado Andrés Garzón Roa asegura que en el escrito de alegatos precalificatorios presentado por la Procuraduría General de la Nación el 5 de febrero de 2026 se habrían incluido testimonios inexistentes y habría además una alteración de algunas declaraciones, aparentemente por el uso de inteligencia artificial.

“Se evidencian como sustento de su solicitud de acusación seis (6) testimonios inexistentes en el devenir procesal de la actuación, los cuales fueron objeto de análisis probatorio por parte del delegado del ministerio público y utilizados para sustentar su solicitud de acusación. A su vez, se tergiversa el dicho de un testigo dentro de la actuación, referenciando en su valoración probatoria aseveraciones diametralmente distintas a lo dicho en diligencia de declaración, tal cual se ahondará más adelante”, señala el documento.

Las observaciones recaen sobre los testimonios de Carlos Ramírez, funcionario del Ministerio de Hacienda; Andrea Torres, asesora legislativa; Luis Fernando Gómez, funcionario del Congreso; Diana Rodríguez, contratista vinculada a proyectos en El Carmen de Bolívar; Jorge Martínez, funcionario técnico de la UNGRD, y Camilo Herrera, quien aparece como “testigo referencial”.

La carta indica que, aparentemente:

- Carlos Ramírez no rindió nunca una declaración.

- Diana Carolina Martínez Joya no habría confirmado la existencia de reuniones privadas entre Manrique y Olmedo López, sino que habría señalado lo contrario y es que la representante y el entonces director de la UNGRD, supuestamente, nunca tuvieron reuniones solos.

- El testigo identificado como Jorge Martínez no figura en el expediente bajo ninguna calidad, ni como testigo, indiciado, funcionario o tercero interviniente, no existiendo registro de citación, comparecencia, entrevista, declaración jurada o informe relacionado con dicha persona.

- “Si bien el documento final sufrió un proceso mecánico (impresión, firma, marca de agua y escaneo de mala calidad que rompió los párrafos de Luis Fernando Gómez y Diana Rodríguez), la redacción original de este apartado probatorio exhibe una simetría tan artificial y predecible que sugiere fuertemente haber sido procesada, resumida o estructurada mediante un modelo de lenguaje grande (LLM)”.

Frente al tema, 6AM W consultó al procurador Gregorio Eljach, quien aseguró que ya está enterado del tema y que habrá una investigación al respecto para dar respuesta y establecer la veracidad de lo denunciado.