Usuarios de Nueva Eps siguen sin medicamentos

Cúcuta

La muerte de una mujer adulta mayor en un dispensario de Cafam en Cúcuta dejó al descubierto el viacrucis de los usuarios de Nueva Eps en su reclamación permanente por la entrega de medicamentos.

Los operadores farmacéuticos desde hace un tiempo atrás también se vienen quejando por la demora en el paso de suministro de medicinas a los usuarios de las diferentes Eps.

Empresas como Insercoop, Disfarma, Offimédicas y Cafam son las que han tenido la prestación de sus servicios en “jaque” motivadas por la carencia de recursos para su flujo de caja y funcionamiento administrativo.

En medio de este panorama, los usuarios dijeron a Caracol Radio sentirse cansados de la falta de respuesta “uno viene acá pero acá no hay una aspirina para entregar. Siempre dicen, vuelva que están pendientes, pero eso terminan perdiéndose porque ademas los procesos de reclamo se vuelven tediosos, es perdido” dijo una usuaria.

Otra exclamó “esto era lo que quería el gobierno, asfixiar al pueblo llevar todo a la destrucción. Por eso acabaron la salud para someternos e intimidarnos con un derecho fundamental”.

Finalmente otro dijo “estamos empezando a ver como se muere la gente, en medio de la indolencia, de la impotencia que produce un sistema que esta colapsado”.