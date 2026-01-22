La Procuraduría sancionó con una inhabilidad de 12 años al exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado

Ibagué

La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia con una inhabilidad de 12 años para ejercer cargos públicos al exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, por una presunta participación política en el año 2023 en favor de la hoy alcaldesa de la capital del Tolima, Johana Aranda.

Caracol Radio conoció que la decisión fue apelada por la defensa liderada por el abogado, Juan Carlos Novoa, ahora será en un fallo de segunda instancia en el que se defina el futuro político de Hurtado, mientras tanto el presidente del Partido de la U en el Tolima no está inhabilitado para aspirar a la Gobernación del departamento en el año 2027.

“Este fallo es de primera instancia y fue apelado de manera oportuna. Tenemos plena confianza en que, con el material probatorio y el trabajo de nuestro equipo jurídico, se demostrará mi inocencia”, afirmó el exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado.

Según expertos juristas, en el caso que el fallo en segunda instancia sea adverso para Hurtado, será el Consejo de Estado el que tomará una decisión final, conforme a la normatividad vigente.

“Nos quieren sacar del camino”: Andrés Hurtado

En un comunicado a la opinión pública, el exalcalde de Ibagué manifestó que “Nos quieren sacar del camino, pero con la ayuda de Dios no lo lograrán. Nuestro proyecto a la Gobernación del Tolima sigue firme. Seguiremos trabajando con amor, convicción y compromiso por los tolimenses para llegar a las elecciones legislativas y a la Gobernación del Tolima en el año 2027”.