Colapsó el puente El Triunfo en límites entre Moniquirá y San José de Pare

Una emergencia se registra este 25 de febrero en límites entre Moniquirá y San José de Pare, luego de que se reportara la caída del puente El Triunfo.

De acuerdo con el comandante del cuerpo de bomberos, la operación se encuentra en desarrollo y las unidades apenas se desplazaban hacia el lugar tras recibir llamados de auxilio de la comunidad. «...No tenemos ni idea, hay gente pidiendo auxilio (…) apenas la llamada y vamos en camino..», señaló.

El oficial confirmó el envío de dos máquinas de ataque rápido: una desde Moniquirá con cinco unidades y otra desde Barbosa con el mismo número de efectivos, quienes avanzan por ambos costados del corredor vial para atender la situación.

Hasta el momento, las autoridades indicaron que no cuentan con información precisa sobre la magnitud de la emergencia ni sobre posibles personas afectadas, y anunciaron que entregarán un balance oficial una vez culminen la verificación en terreno.

La obra del puente Triunfo hacía parte de la estrategia departamental ‘Así va la obra’, impulsada por el Gobierno de Boyacá para el seguimiento de proyectos de infraestructura. Esta intervención buscaba restablecer la conectividad de un corredor estratégico para la economía, el turismo y el desarrollo agroindustrial de la provincia Ricaurte, objetivo que ahora queda en incertidumbre tras el colapso de la estructura.

Noticia en desarrollo.