Aqualia nombra a Angélica María Arbeláez Mendoza como nueva directora para Colombia

Montería

Aqualia, compañía multinacional especializada en la gestión integral del agua, designó a Angélica María Arbeláez Mendoza como su nueva Country Manager en Colombia. La ejecutiva asumirá la responsabilidad de dirigir las operaciones de la empresa en el territorio nacional, con el encargo de consolidar los proyectos en curso y fortalecer el relacionamiento con las comunidades y autoridades locales.

Arbeláez es ingeniera civil egresada de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales y acumula una trayectoria superior a 15 años en los sectores de infraestructura, agua potable y saneamiento básico.

A lo largo de su carrera, ha participado en iniciativas de alto impacto social y territorial, lo que le ha permitido desarrollar una visión gerencial sólida, combinada con capacidades técnicas y de diálogo institucional. Este perfil, según destaca la compañía, resulta estratégico para afianzar el liderazgo de Aqualia en el país.

Amplia trayectoria en el sector del agua

La nueva Country Manager inició su vinculación con el sector del agua en 2002, cuando trabajó en firmas contratistas de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios.

Entre 2017 y 2019 ocupó un puesto como miembro principal de la Junta Directiva de Aguas de la Sabana de Bogotá ASB S.A. E.S.P. , empresa que presta servicios públicos en la zona agroindustrial de Cota, Funza y Tenjo. En 2019 se incorporó al equipo directivo de esa misma organización y, para 2021, asumió su Gerencia General.

Con la adquisición por parte de Aqualia de una participación accionaria en dicha compañía, Arbeláez pasó a formar parte del equipo de jefes de Unidad de Gestión de Aqualia en Colombia, lo que ha facilitado una transición orgánica hacia su nuevo rol como líder de las operaciones en el país.

Gestión en ocho departamentos

El nombramiento se produce en un momento clave para la compañía, que mantiene proyectos activos en departamentos como Atlántico, Magdalena, Córdoba, La Guajira, Cundinamarca, Tolima, Santander y Norte de Santander.

En estos departamentos, la empresa desarrolla su labor en colaboración estrecha con las autoridades locales y las comunidades, con el propósito de garantizar el acceso a servicios de calidad y promover modelos de gestión que generen valor compartido.

Desde su nueva posición, Arbeláez tendrá la misión de impulsar la estrategia de crecimiento, innovación y sostenibilidad de Aqualia en Colombia, en un contexto donde la gestión eficiente del recurso hídrico se ha convertido en una prioridad para el desarrollo del país.

La compañía busca consolidarse como un aliado estratégico de las instituciones colombianas en esta materia, apostando por soluciones que integren criterios técnicos avanzados y responsabilidad ambiental.

Con este cambio en la dirección local, Aqualia reafirma su compromiso con el mercado colombiano y su intención de continuar expandiendo su presencia en el territorio, manteniendo un enfoque centrado en la mejora continua de los servicios y en la construcción de relaciones de confianza con los actores clave del sector.