Angélica Lozano pide a autoridades vigilar contratos, tras denunciar ‘mico’ en decreto de emergencia

La senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, les pidió formalmente a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo; al contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez; y al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, ejercer un control preventivo sobre la ejecución de los recursos en el marco del nuevo decreto de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Dicha norma faculta a las entidades públicas para utilizar la contratación directa en plena Ley de Garantías y en época electoral.

En contexto: “La emergencia no puede ser un cheque en blanco”: Lozano por contratación directa en decreto

Otra de las peticiones de la congresista es conformar una mesa técnica interinstitucional de carácter permanente, que funcione como un puesto de control unificado para la vigilancia y el seguimiento de los recursos, y de la contratación producto de la emergencia.

Esta mesa busca replicar lo que se hizo en la pandemia del COVID-19 para detectar posibles irregularidades en la ejecución de recursos y adelantar las actuaciones necesarias.

¿Qué dice el decreto?

El decreto dice que “las entidades públicas podrán acudir a la modalidad de contratación directa para la adquisición de bienes, servicios y logística”. Es decir, sin licitación pública.

Normalmente, en la ejecución de un contrato estatal los costos pueden incrementar hasta en un 50% de su valor inicial y, con este decreto, ese límite desaparece, lo que abriría la puerta a posibles sobrecostos.

De otro lado, el parágrafo 3 dice que las medidas estarán exceptuadas de la Ley de Garantías, es decir que en este tiempo autoriza celebrar convenios interadministrativos y otros contratos.