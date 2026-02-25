“La emergencia no puede ser un cheque en blanco”: Lozano por contratación directa en decreto

Con la firma del presidente Gustavo Petro y de todos los ministros fue expedida una nueva declaratoria de emergencia económica para atender la ola invernal

La emergencia económica está incluida en un paquete de cinco decretos, y uno de ellos, el 0175 de 2026, busca adoptar medidas para aliviar la deuda del sector agropecuario y atender al campesinado.

Al respecto, la senadora Angélica Lozano alertó que ese decreto incluye un “mico” para “ampliar la contratación directa y eliminar la restricción de la ley de garantías. En plena época electoral”.

Y aunque reconoció que “la emergencia invernal exige contratación rápida (...) Lo que sí es innegociable es el blindaje total”, para evitar que esa modalidad de contratación se preste para la corrupción.

Por lo que la senadora pidió un “plan de inversión pública, que haya responsables claros, control permanente y rendición de cuentas en tiempo real”.

¿Qué dice el decreto?

Entre algunas de las medidas polémicas que se incluyen, “las entidades públicas podrán acudir a la modalidad de contratación directa para la adquisición de bienes, servicios y logística”. Es decir, sin licitación pública.

Igualmente, normalmente, en la ejecución de un contrato estatal los costos pueden incrementar hasta en un 50% de su valor inicial. Con este decreto, ese límite desaparece. Lo que abriría la puerta a posibles sobrecostos.

De otro lado, el parágrafo 3 dice que las medidas estarán exceptuadas de la Ley de Garantías, es decir que en este tiempo autoriza celebrar convenios interadministrativos y otros contratos.