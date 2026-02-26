Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 feb 2026 Actualizado 11:12

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Adulto mayor fue hallado sin vida en zona rural de Magangué, Bolívar: había salido en canoa

Manuel Segundo Salinas cuidaba una finca y desapareció en las aguas del río Magdalena

Cortesía

Cortesía

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

En el sector Tacamocho, jurisdicción del municipio de Magangué- Bolívar, fue hallado sin vida un adulto mayor identificado como Manuel Segundo Salinas, quien se dedicaba al cuidado de una finca cerca de donde fue encontrado.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Sobre las causas de su fallecimiento, Caracol Radio conoció que el hoy difunto salió de su casa a bordo de una embarcación y nunca regresó.

Inicialmente se dijo que iba a realizar una faena de pesca, sin embargo, horas después se pudo establecer que viajaba en canoa por aguas del río Magdalena, pero con el fin de llegar al predio donde laboraba.

Sus restos mortales fueron enviados a la morgue de Medicina Legal, mientras allegados a Manuel, no escondieron su tristeza por la partida de este gran ser humano.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir