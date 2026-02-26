Adulto mayor fue hallado sin vida en zona rural de Magangué, Bolívar: había salido en canoa

En el sector Tacamocho, jurisdicción del municipio de Magangué- Bolívar, fue hallado sin vida un adulto mayor identificado como Manuel Segundo Salinas, quien se dedicaba al cuidado de una finca cerca de donde fue encontrado.

Sobre las causas de su fallecimiento, Caracol Radio conoció que el hoy difunto salió de su casa a bordo de una embarcación y nunca regresó.

Inicialmente se dijo que iba a realizar una faena de pesca, sin embargo, horas después se pudo establecer que viajaba en canoa por aguas del río Magdalena, pero con el fin de llegar al predio donde laboraba.

Sus restos mortales fueron enviados a la morgue de Medicina Legal, mientras allegados a Manuel, no escondieron su tristeza por la partida de este gran ser humano.