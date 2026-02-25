Vitrina Turística ANATO 2026: Cartagena entre el patrimonio y el futuro

Cartagena de Indias tiene todo dispuesto para protagonizar el despliegue más imponente de su historia reciente en la 45ª Vitrina Turística de ANATO en Bogotá.

Con el liderazgo de la Alcaldía Mayor, Corpoturismo, la Secretaría de Turismo, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) e IDER, la delegación de ciudad llega a la capital a presentar una oferta de destino multisegmentos y a presentar su Marca Ciudad a nivel nacional.

Un stand donde el patrimonio histórico dialoga con el futuro

Ubicado en el Pabellón 4 de Corferias, el stand de Cartagena (135 m²) es una pieza de diseño que invita al diálogo sensorial. Los asistentes podrán transitar entre la Cartagena histórica —sus murallas y baluartes— y la Cartagena moderna.

“Cartagena no descansa en su promoción. Este año, desde Anato, haremos el lanzamiento nacional de la Marca Ciudad, resaltaremos segmentos como el turismo cultural, deportivo, religioso y comunitario, ratificando el referente que somos como el destino turístico más importante de Colombia”, afirmó Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Cultura y tradición, esencia del turismo de Cartagena

En esta edición de la Vitrina de Anato tendrá protagonismo la integración total de la agenda cultural liderada por el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) a la oferta de destino como patrimonio vivo a través de los Grandes Lanceros; Failyn Rodríguez Franco, Reina de Independencia 2025, actores festivos, un despliegue coreográfico de cumbia y fandango; y como muestra musical, y el Coro de Fe Música.

–”IPCC- tendrá a su cargo representar la esencia de nuestras tradiciones, festivales y saberes populares, con lo que se busca consolidar la condición de la urbe como destino turístico cultural y religioso. Este evento será una plataforma para la proyección de expresiones culturales y de la identidad cartagenera, indicó Lucy Espinosa, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena.

Turismo comunitario como apuesta de desarrollo

La Secretaría de Turismo liderará la presentación de cuatro rutas comunitarias que ponen en el centro de la oferta turística al manglar y la interacción de las comunidades de La Boquilla, Punta Arena y Barú con este ecosistema.

“Estamos posicionando experiencias auténticas y sostenibles donde las comunidades de La Boquilla, Punta Arena y Barú son protagonistas, respondiendo a lo que el mercado global demanda hoy: verdad y conexión”, mencionó Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo de Cartagena.

Delegación de alto impacto, unidad de ciudad

17 empresas 7 gremios y 4 rutas comunitarias respaldan la oferta del destino, divididos en sectores clave:

- Agencias y operadoras: Incentivamos Colombia, María del Puerto, Gestión Turística Cartagena, Cartagena Cruises, Gematours, Bonavida Catamarán, Lizamar, First Class Experience, Flamante Catamaran y Guianza Express Cartagena.

- Operadores de Eventos: Sabrosura Entertainment (especialista en eventos y convenciones).

- Sector alojamiento y experiencias premium: Hotel Almirante Cartagena, Hotel Sonesta Cartagena, Hotel San Pedro de Majagua, Atolón Beach Club, Hotel Isla del Sol y Hotel Isla del Encanto.

- Rutas Comunitarias: Impulsadas por la Secretaría de Turismo, estarán presentes las rutas de los territorios de Barú, Punta Arena y La Boquilla.

- Gastronomía: El Pasquín de Joaco.

- Gremios y aliados estratégicos: La solidez del destino está respaldada por la Cámara de Comercio de Cartagena, el Cartagena de Indias Convention & Visitors Bureau (CICAVB), y los principales gremios del sector: COTELCO Capítulo Cartagena y Bolívar, ASOTELCA, ACODRES Capítulo Cartagena, AGENTUCOL y ANATO Capítulo Noroccidente.

Grandes anuncios del destino

Durante los tres días de feria (del 25 al 27 de febrero), Cartagena marcará la pauta informativa con tres hitos:

- Lanzamiento de la Marca Ciudad: Una nueva identidad visual para el mundo.

- Agenda de Semana Santa 2026: Incluyendo el Festival del Dulce y el Encuentro de Música Sacra.

- Calendario de Turismo Deportivo: Eventos y competencias de nivel internacional.

- ⁠Anuncio de las fechas de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre.