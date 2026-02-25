VIDEO: Vuelo de Satena aborta aterrizaje en Providencia por vientos asociados a frente frío

En la tarde de este martes 25 de febrero un vuelo de Satena que cubría la ruta San Andrés – Providencia debió abortar un aterrizaje debido a las fuertes brisas que se registran, en medio del frente frío que transita por el mar Caribe.

En videos se observa cuando el capitán del ATR 42-500 debió realizar una maniobra para evitar una tragedia a pocos metros de la pista del aeropuerto El Embrujo.

En el video se observa un cielo mayormente nublado, propio de condiciones asociadas al frente frío que comenzó a golpear al departamento insular con fuertes brisas.

El tren de aterrizaje se encontraba a poca distancia de la pista cuando la aeronave volvió a ascender, retomando altura y dejando un gran susto en la tripulación, pasajeros y personal en tierra.

Tras un segundo intento el avión pudo aterrizar con algo de dificultad y posteriormente retornó al archipiélago de San Andrés sin contratiempos.

Tal como se ha advertido, el fenómeno de frente frío podría incidir en el Caribe colombiano y su área insular, generando un incremento de lluvias y fuertes vientos este 25 y 26 de febrero.

Afectaciones en playa

Ante la aproximación de un frente frío al Caribe, el alcalde de Providencia, Alex Ramírez Nuza, advirtió sobre el fuerte impacto que estos fenómenos generan en la isla, especialmente en las zonas costeras y playas, uno de los principales atractivos turísticos del territorio.

El mandatario explicó que el aumento del nivel del mar y los efectos del cambio climático han provocado una preocupante pérdida de terreno en sectores estratégicos.

Según el alcalde, en el sector sur oeste la erosión ha generado la pérdida de aproximadamente 200 metros de playa. Situación similar se registra en Playa Manzanillo, donde la reducción del litoral estaría entre 200 y 300 metros, lo que enciende las alarmas para una isla cuya economía depende en gran parte del turismo.

Ramírez Nuza manifestó su preocupación por el impacto que esta erosión pueda tener en la llegada de visitantes, al tratarse de playas de arena blanca que constituyen uno de los mayores atractivos de Providencia.