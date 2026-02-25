Sin noticias de quienes viajaron a la guerra de Ucrania

Cúcuta

Los familiares de un hombre cucuteño que se fue a la guerra de Ucrania perdieron el contacto con su ser querido desde hace cuatro meses.

Al cumplirse cuatro años de la guerra en ese país, los familiares de quienes se fueron a ese país esperan saber que paso con ellos.

Blanca Sierra, esposa de Edgar Gómez, dijo a Caracol Radio que “no sabemos nada nada de él, desde noviembre perdimos noticias.Ellos se van queriendo buscar un mejor futuro para nosotros. No sabemos si están bien, se que no soy la única, somos muchos en esta situación”.

La preocupación cada se aumenta, es desesperante. No hay una llamada, empieza uno a pensar cosas que no sean. Nosotros nos hablamos el10 de noviembre del 2025, el dijo que estaba en Rusia que hacía parte de ese ejército y que iba a estar en contacto con nosotros".

“Llevamos cuatro meses y no sabemos nada. Pedimos al gobierno colombiano, a la cancillería, a las autoridades colombianas mayor respuesta frente a esta situación en las que estamos muchas familias colombianas”.