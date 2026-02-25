Petro confirmó extradición desde España de ‘Mono Gerley’, presunto cabecilla financiero del ELN
El presidente aseguró que inició este proceso.
Después de los disgustos y desacuerdos que generó el caso del ‘Mono Gerley’, finalmente el presidente Gustavo Petro confirmó que el gobierno de España extraditará y entregará a Colombia a Gerley Sánchez Villamizar, integrante del ELN.
El ‘Mono Gerley’, es conocido como el financiero de este grupo guerrillero y quien opera como miembro de la Junta del narcotráfico.
La solicitud formal fue publicada por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, y da cuenta del documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, dirigido a la embajada de Colombia en Madrid.
¿Quién es Gerley?
El presidente aseguró que Gerley es un lavador de dólares que vivió en España en los últimos años, y que habría ingresado al Ejército de Liberación Nacional en 2004 y escalado posiciones hasta convertirse en miembro del Comando Central y financiero del grupo guerrillero.
orque “sabe, y mucho, sobre todo el paso en el Eln, que tuvo un cura católico al frente y se volvió traquetísimo y asesino”.
El ‘Mono Gerley’ fue capturado por las autoridades españolas en diciembre de 2025, tras confirmar que era solicitado por lavado de dinero y financiación al terrorismo.
Tras conocerse su detención, el presidente le había solicitado a la fiscal Luz Adriana Camargo que avanzara con el proceso de extradición, y hasta aseveró, en que era extraño que no realizara la petición.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...