Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

25 feb 2026 Actualizado 15:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Petro confirmó extradición desde España de ‘Mono Gerley’, presunto cabecilla financiero del ELN

El presidente aseguró que inició este proceso.

Screenshot

Screenshot

Después de los disgustos y desacuerdos que generó el caso del ‘Mono Gerley’, finalmente el presidente Gustavo Petro confirmó que el gobierno de España extraditará y entregará a Colombia a Gerley Sánchez Villamizar, integrante del ELN.

El ‘Mono Gerley’, es conocido como el financiero de este grupo guerrillero y quien opera como miembro de la Junta del narcotráfico.

La solicitud formal fue publicada por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, y da cuenta del documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, dirigido a la embajada de Colombia en Madrid.

¿Quién es Gerley?

El presidente aseguró que Gerley es un lavador de dólares que vivió en España en los últimos años, y que habría ingresado al Ejército de Liberación Nacional en 2004 y escalado posiciones hasta convertirse en miembro del Comando Central y financiero del grupo guerrillero.

orque “sabe, y mucho, sobre todo el paso en el Eln, que tuvo un cura católico al frente y se volvió traquetísimo y asesino”.

El ‘Mono Gerley’ fue capturado por las autoridades españolas en diciembre de 2025, tras confirmar que era solicitado por lavado de dinero y financiación al terrorismo.

Tras conocerse su detención, el presidente le había solicitado a la fiscal Luz Adriana Camargo que avanzara con el proceso de extradición, y hasta aseveró, en que era extraño que no realizara la petición.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir