Patrullajes conjuntos entre Policía e Infantería de Marina en Calamar, Bolívar

Desde temprano, el movimiento no era el de siempre en las calles de Calamar. Entre saludos, apretones de mano y conversaciones en las puertas de las casas, policías e infantes de marina recorrieron los barrios llevando un mensaje claro: la seguridad se construye junto a la comunidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En medio del recorrido, los uniformados dialogaron con comerciantes, madres de familia y residentes, escuchando de primera mano sus inquietudes y reforzando la presencia institucional en los barrios Lomita Arena, Sleep y Paraíso.

Durante la actividad se realizaron visitas puerta a puerta, donde los uniformados atendieron inquietudes relacionadas con la seguridad y reiteraron recomendaciones para prevenir hechos delictivos y fortalecer la convivencia ciudadana.

El patrullaje fue liderado por el intendente jefe Jesús Fernando Arrautt Ramírez, comandante de la estación de Policía de Calamar, quien destacó la importancia de mantener un contacto cercano con la comunidad para consolidar entornos seguros.

“Nos sentimos más tranquilos viendo a la Policía y a la Infantería recorriendo las calles y escuchando a la gente. Eso nos da confianza y demuestra que sí están pendientes de la seguridad del barrio”. Aseveró una líder comunitaria.

“Seguimos desplegando todas nuestras capacidades institucionales en los municipios del departamento de Bolívar, fortaleciendo el trabajo articulado con las Fuerzas Militares y la comunidad para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana”. Señaló, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante Departamento Policía Bolívar:

Las autoridades reiteraron que estos patrullajes continuarán de manera permanente e invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la tranquilidad del municipio.