Nueve grupos culturales de Cartagena ganaron Trofeo Joselito Carnaval de Oro 2026 en Barranquilla

La reciente participación de Cartagena en los escenarios nacionales dejó un balance histórico para el sector cultural del Distrito.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) resalta la hazaña de nueve procesos que, tras resultar ganadores de la convocatoria pública que fomenta la circulación nacional Carnaval de Barranquilla, se alzaron con el Trofeo Joselito Carnaval de Oro 2026 en la Puerta de Oro de Colombia.

Este logro es el resultado directo de los estímulos entregados por la Alcaldía, diseñados precisamente para fortalecer la presencia de nuestros artistas en las festividades más importantes del país y proyectar la riqueza de nuestra identidad.

“Nuestros artistas no solo fueron a participar, fueron a demostrar que el talento que nace y se cultiva en nuestros barrios tiene la disciplina y la calidad para ser el mejor del país. Ver a estas nueve agrupaciones regresar con el máximo galardón de la fiesta barranquillera es un orgullo para todos. Este ‘recorrido de oro’ es el resultado de una política pública que cree en el mérito y en la dignificación del hacedor cultural”, destacó el Alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay.

Embajadores del talento heroico

El jurado calificador del Carnaval de la 44 reconoció el rigor técnico, la puesta en escena y el compromiso con la identidad de las siguientes agrupaciones ganadoras:

1. Corporación Artística y Cultural Son Calamary (Categoría Grupos Nacionales).

2. Corporación Cultural Kymbalá (Categoría Grupos Nacionales).

3. Fundación Cultural y Folclórica Cumbalí (Categoría Grupos Nacionales).

4. Kalov Dance Studio (Categoría Grupos Nacionales).

5. Afrobantú (Categoría Grupos Nacionales).

6. La Coqueleta Comparsa (Categoría Grupos Nacionales).

7. Calenda Getsemaní (Categoría Grupos Nacionales).

8. Comparsa Brisas de Cartagena Adulto Mayor (Categoría Adulto Mayor).

9. Disfraz Colectivo Tortugas Marinas de Cartagena (Categoría Danza Especial).

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, señaló la importancia de estos estímulos: “Estamos muy felices por este reconocimiento a la constancia de nuestros artistas.

Lograr nueve Trofeos Joselito Carnaval de Oro 2026 con una delegación seleccionada por mérito es un hito que nos motiva a seguir fortaleciendo los procesos de circulación.

Estas agrupaciones son ahora embajadoras de nuestra identidad, demostrando que en Cartagena el brillo de la tradición está más encendido que nunca”.

Reconocimiento a la excelencia de Cartagena

Es importante destacar que el brillo de La Heroica en Barranquilla también alcanzó a otras agrupaciones de gran trayectoria que, aunque no formaron parte de la convocatoria de circulación, fueron exaltadas por su altísimo nivel artístico. Por su impecable desempeño en los escenarios, el Carnaval también otorgó el galardón a grupos como:

1. Expresiones de Colombia

2. Juventud Caribe

3. Expresión Caribe

4. Fusión Afrolatina

5. Afrocaribian

6. Comparsa Bailarte

7. Bahía Manga

8. Baila Sin Límite “Esencia Negra”.

9. Candela Caribeña

10. Universidad de Cartagena

Con estos resultados, la Alcaldía de Cartagena y el IPCC ratifican su compromiso de seguir abriendo caminos para que el arte local continúe proyectándose con éxito en los grandes escenarios de Colombia y el mundo.