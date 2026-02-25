Nueva Eps solicita a Supersalud investigación por muerte de mujer en dispensario

Cúcuta

Nueva EPS lamenta profundamente lo ocurrido y expresa sus más sinceras condolencias, así como su solidaridad y acompañamiento a la familia y seres queridos en este difícil momento, ante la información relacionada con el fallecimiento de una usuaria en una farmacia Cafam ubicada en el departamento de Norte de Santander.

Desde que se conoció la situación, la entidad activó de manera inmediata sus protocolos internos de verificación y seguimiento, con el propósito de contar con información clara y precisa sobre las circunstancias del hecho.

En este momento, Nueva EPS trabaja de manera articulada con la red prestadora y las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido, actuando con responsabilidad, respeto y total disposición frente al proceso que se adelante.

De manera formal, la entidad solicita a la Superintendencia Nacional de Salud y a los entes de control e investigación competentes el acompañamiento y la revisión exhaustiva de los hechos, con el fin de garantizar total transparencia, objetividad y celeridad en el esclarecimiento de lo ocurrido. Para Nueva EPS, cada afiliado es importante.

La protección de la vida y la salud es el eje de nuestra labor, por lo que colaboraremos plenamente con las instancias correspondientes, garantizando transparencia y rigor en la revisión del caso.

En consideración a la sensibilidad de lo ocurrido y por respeto a la familia, la entidad se abstendrá de emitir conclusiones hasta contar con información oficial y verificada.

Caracol Radio dialogó con familiares de la señora Cecilia Quintero quien murió en un dispensario de Cafam en Cúcuta quienes manifestaron que no les han brindado acompañamiento.