Nace el primer bebé de un útero trasplantado en Reino Unido: Así fue el procedimiento

Una mujer se ha convertido en la primera del Reino Unido en dar a luz tras un trasplante de útero de una donante fallecida, un nuevo hito importante para el pionero programa de investigación del país.

Grace Bell, que nació sin útero, dio a luz por cesárea a un niño sano, Hugo Richard Norman Powell, en el hospital Queen Charlotte’s and Chelsea en diciembre de 2025.

Es la segunda mujer en el Reino Unido que da a luz tras un trasplante de útero y la primera después de recibir el órgano de una donante fallecida. El equipo de investigación cree que Hugo es el tercer bebé nacido en Europa tras un trasplante de útero de donante fallecida.

El trasplante se realizó en el marco del estudio británico de investigación sobre trasplante de útero (INSITU), un programa aprobado y financiado por la organización benéfica Womb Transplant UK.

Isabel Quiroga, codirectora del equipo británico de investigación sobre trasplante de útero, habló en 6AM W con Julio Sánchez Cristo sobre este hito en la historia y de cómo fue el procedimiento.

Noticia en desarrollo

