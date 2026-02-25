Murió hombre tras caer de edificio en el barrio Torices de Cartagena

A la morgue de Medicina Legal en Cartagena, fueron ingresados los restos mortales de un hombre de 44 años, identificado como Yimmy Eder Campillo, quien cayó de un edificio en el barrio Torices desde el piso 26.

Por ahora se desconocen las causas exactas del suceso, pero se especula que el hoy occiso, natural del departamento de Norte de Santander, habría tomado la decisión de lanzarse desde esa gran altura, motivado por una situación personal. Su deceso se produjo de forma instantánea.

Hace solo cuatro meses, otra persona nacida en Bogotá también cayó en condiciones similares de una copropiedad ubicada en el mismo barrio.