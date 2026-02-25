La tragedia de una familia que esperaba medicamentos en Cúcuta

Adulta mayor murió en dispensario de la Nueva EPS en Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

La muerte de Cecilia Quintero, registrada el pasado martes 24 de febrero en un dispensario de la Nueva EPS en Cúcuta mientras esperaba la entrega de sus medicamentos, no solo causó conmoción por las circunstancias en que ocurrió, sino por un dato que agrava la dimensión del caso: es la tercera de sus hermanos que fallece en menos de un año, en situaciones que la familia relaciona con demoras en tratamientos médicos.

Así lo reveló su hijo, Edison Rojas a Caracol Radio, al describir las horas posteriores al fallecimiento como “muy difíciles” y marcadas por la impotencia.

“Mi madre es la tercera de los hermanos que fallece en estas mismas condiciones, esperando la entrega de medicamentos para poder continuar con los tratamientos que tienen en curso con las diferentes entidades de salud”, afirmó.

Según su testimonio, dos de los hermanos murieron a finales de 2025 y Cecilia se convierte ahora en la tercera víctima, con una diferencia aproximada de tres meses entre cada fallecimiento.

“Ya van dos tíos que han estado en esta misma situación (…) uno falleció hace seis meses, hace tres meses una tía, y ahora mi mamá”, relató.

Cecilia padecía insuficiencia renal e insuficiencia hepática, enfermedades crónicas que, de acuerdo con su hijo, estaban controladas mientras recibía oportunamente los medicamentos.

“Es una enfermedad que se puede manejar, pero ya desde el año pasado le empezaron a no entregarle medicinas, que venga, que espere, que ya no hay”, explicó.

El viacrucis, según la familia, no solo incluyó retrasos en la entrega de fármacos, sino aplazamientos de citas y trámites reiterativos.

“Empezaron a retrasar citas, que venga el otro mes, todo pendientes, y no, difícil”, sostuvo Rojas.

El impacto fue mayor porque Cecilia también gestionaba medicamentos para otro hijo con una condición médica compleja, lo que aumentó la carga emocional.

“Ella se estresó y ahí fue donde desafortunadamente tuvo este dolor”, agregó.

Frente a la respuesta institucional, el familiar aseguró que hasta ahora no han recibido explicaciones de fondo.

“El único comunicado con el que salieron es el mismo de siempre: que van a investigar, que está en proceso. Realmente nunca hay soluciones”, manifestó.

La familia insiste en que el caso no puede quedar en una investigación más sin resultados. “Hoy me tocó a mí, pero puede pasarle a cualquier persona en cualquier momento”, concluyó Rojas.

Mientras avanzan los trámites y eventuales indagaciones, en este núcleo familiar el duelo se repite por tercera vez en menos de un año, bajo un patrón que -según denuncian- tiene un mismo punto en común: la espera de medicamentos que nunca llegaron a tiempo.