Intensifican operativos en Montecristo, sur de Bolívar: policía y ejército lideran los patrullajes

Entre calles polvorientas y el saludo cercano de los uniformados, el municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar, ha sido escenario de una serie de actividades de acercamiento, control y registro adelantadas por la Policía Nacional de Colombia en coordinación con el Ejército Nacional.

Los operativos, que se desarrollan en puntos estratégicos y sectores priorizados, incluyen solicitudes de antecedentes, registro a personas y vehículos, así como espacios de diálogo directo con líderes y habitantes, con el propósito de escuchar inquietudes y reforzar la convivencia ciudadana.

Durante las jornadas, los uniformados han recorrido barrios y zonas rurales, enviando un mensaje de presencia institucional y prevención frente a cualquier hecho que pueda afectar la tranquilidad de la población. La comunidad, por su parte, ha manifestado su respaldo a estas acciones que buscan mantener el orden y la seguridad.

Además, se intensificaron las recomendaciones a comerciantes, transportadores y familias sobre medidas de autoprotección, el uso de las líneas de atención y la importancia de denunciar oportunamente, como parte de una estrategia integral para anticiparse a situaciones de riesgo y fortalecer la corresponsabilidad en la seguridad.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de este trabajo articulado: “Seguimos trabajando de manera coordinada con el Ejército Nacional para garantizar la seguridad en el sur de Bolívar, fortaleciendo el acercamiento con la comunidad y desarrollando controles que permitan prevenir el delito y proteger a nuestros ciudadanos”.

Las autoridades reiteraron que estos despliegues continuarán de forma permanente en Montecristo y otros municipios, invitando a la ciudadanía a denunciar cualquier situación sospechosa y a seguir construyendo, de la mano de la institucionalidad, entornos más seguros.