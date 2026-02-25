Imputación de cargos al gerente de EDUAN por presunta vulneración al régimen de incompatibilidades

Andes, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación presentó pliego de cargos contra el actual gerente general de la Empresa de Desarrollo Urbano de Andes, Antioquia (EDUAN), Esteban Espinal Chavarría, por una presunta violación al régimen de incompatibilidades, al haber ejercido simultáneamente ese cargo mientras actuaba como apoderado del alcalde de dicho municipio en un proceso disciplinario.

Según la entidad, el funcionario se desempeñó como gerente general entre el 1 de julio de 2024 y el 9 de junio de 2025, y nuevamente del 1 de julio al 15 de octubre de 2025, sin que mediara renuncia o revocatoria del poder que le fue conferido en abril de 2024 por el mandatario local para representarlo ante la Procuraduría Provincial de Instrucción de Andes.

Por estos hechos, el organismo de control calificó la conducta atribuida a Espinal Chavarría como una falta gravísima, cometida a título de culpa gravísima.