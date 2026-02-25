CNE llama a postular testigos para las Circunscripciones de Paz en Antioquia

Antioquia

El Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo un llamado a las organizaciones sociales, grupos étnicos y organizaciones de víctimas en Antioquia que cuentan con candidaturas a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) para que adelanten la postulación de sus testigos, observadores y auditores electorales de cara a las votaciones del próximo 8 de marzo.

La autoridad electoral recordó que la Plataforma de Acreditación y Postulación de Actores Electorales es la única herramienta técnica oficial habilitada para este proceso, con el fin de garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y el respeto por la voluntad popular en los territorios priorizados.

Representación para territorios históricamente excluidos

Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz son un mecanismo de reparación y representación política creado para las víctimas del conflicto armado en Colombia. Estas curules permiten que territorios históricamente afectados por la violencia tengan voz directa en la Cámara de Representantes, de manera independiente a los partidos tradicionales.

En el caso de Antioquia, el departamento concentra el 14,3 % de la participación territorial nacional en estas curules. El proceso impacta de manera directa a habitantes rurales de 24 municipios priorizados en subregiones como Urabá, Bajo Cauca, Norte, Nordeste y Magdalena Medio.

Antioquia tiene representación en cuatro de las 16 circunscripciones nacionales (3, 6, 13 y 16), con un total de 157 puestos de votación habilitados en zonas de conflicto y reparación histórica.

Votación exclusivamente rural

El CNE precisó que el voto CITREP es exclusivamente rural. Los ciudadanos inscritos en las cabeceras municipales no están habilitados para marcar este tarjetón especial.

Esta será la segunda y última elección bajo este régimen especial de paz, lo que otorga un carácter histórico al proceso y resalta la importancia de la labor de los testigos electorales acreditados, quienes deberán velar por un desarrollo transparente y legítimo de la jornada democrática.

Estas son las circunscripciones en las que hay municipios de Antioquia: