CNE llama a postular testigos para las Circunscripciones de Paz en Antioquia
En Antioquia, el proceso impacta a 24 municipios rurales en subregiones como Urabá, Bajo Cauca, Norte, Nordeste y Magdalena Medio.
Antioquia
El Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo un llamado a las organizaciones sociales, grupos étnicos y organizaciones de víctimas en Antioquia que cuentan con candidaturas a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) para que adelanten la postulación de sus testigos, observadores y auditores electorales de cara a las votaciones del próximo 8 de marzo.
La autoridad electoral recordó que la Plataforma de Acreditación y Postulación de Actores Electorales es la única herramienta técnica oficial habilitada para este proceso, con el fin de garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y el respeto por la voluntad popular en los territorios priorizados.
Representación para territorios históricamente excluidos
Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz son un mecanismo de reparación y representación política creado para las víctimas del conflicto armado en Colombia. Estas curules permiten que territorios históricamente afectados por la violencia tengan voz directa en la Cámara de Representantes, de manera independiente a los partidos tradicionales.
En el caso de Antioquia, el departamento concentra el 14,3 % de la participación territorial nacional en estas curules. El proceso impacta de manera directa a habitantes rurales de 24 municipios priorizados en subregiones como Urabá, Bajo Cauca, Norte, Nordeste y Magdalena Medio.
Antioquia tiene representación en cuatro de las 16 circunscripciones nacionales (3, 6, 13 y 16), con un total de 157 puestos de votación habilitados en zonas de conflicto y reparación histórica.
Votación exclusivamente rural
El CNE precisó que el voto CITREP es exclusivamente rural. Los ciudadanos inscritos en las cabeceras municipales no están habilitados para marcar este tarjetón especial.
Esta será la segunda y última elección bajo este régimen especial de paz, lo que otorga un carácter histórico al proceso y resalta la importancia de la labor de los testigos electorales acreditados, quienes deberán velar por un desarrollo transparente y legítimo de la jornada democrática.
Más información
Estas son las circunscripciones en las que hay municipios de Antioquia:
- Circunscripción 3 Antioquia Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia, Zaragoza.
- Circunscripción 16 Antioquía Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá, Apartadó y Turbo.
- Circunscripción 6 Chocó Bojayá, Medio Atrato, Istmina, Medio San Juan, Litoral de San Juan, Nóvita, Sipí, Acandí, Carmen del Darién, Riosucio, Unguía, Condoto, Nuevo Belén de Bajirá. Antioquía Vigía del Fuerte y Murindó.
- Circunscripción 13 Bolívar Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití. Municipio del departamento de Antioquia Yondó.