Horóscopo del profesor Salomón HOY 20 de febrero 2026: Inicio de Mercurio retrógrado
Para muchos signos es época de reflexionar en lo sentimental. Conozca las recomendaciones del profesor Salomón aquí.
El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ofrece sus visiones frente a este 25 de febrero. Para algunos signos, es prudente ver su entorno y analizar si está despertando envidias a su alrededor, mientras que para otros es importante mantener la constancia durante estos meses para que en los inmediatamente siguientes vean los resultados.
Los nacidos el 25 de febrero, según el profesor Salomón, son personas amorosas, caracterizadas por su buen corazón y una espiritualidad muy fuerte; son también intuitivas y, a la vez, son personas que logran lo que se proponen.
El profesor Salomón le recomienda tomar sal y azúcar y lavarse las manos con la mezcla, para hacer una limpieza y abrir un camino de prosperidad.
Recomendación del día
Para esta fecha, el color del día es el verde; el número, 6034; la fruta, el mango. Finalmente, recauda sobre el comienzo de Mercurio retrógrado y encender una vela blanca para iluminar el camino.
Horóscopo y tarot del día:
Aries
Un llamado a no preocuparse demasiado, ya que esto podría dificultar muchas cosas en su vida. Es momento de realizar cambios en el ambiente laboral; en el amor, tiene que dejar los celos de lado.
Número: 7490
Recomendación: El agua direccional antiestrés y el velón de San Pancracio.
Leo
Tiene que dejar la duda de lado, un llamado especial a dejar un vicio que lo está matando, pero no necesariamente alcohol o sexo; también puede ser una persona. Momento de conectar con la oración del ángel de la guarda para tener beneficios.
Número: 7505
Recomendación: Agua de hierro y la destrancadera.
Sagitario
La rueda de la fortuna está en su camino, pero tiene que hacer algo al respecto para que gire a su favor y lograr sus metas; un dinero inesperado aparece que le será de beneficio.
Número: 5133
Recomendación: El incienso de fortuna y el reventador.
Géminis
Va a tener buenos resultados con respecto a la documentación que ha estado realizando; el trabajo ha estado tambaleante, pero no le va a faltar. Con la llegada de Mercurio retrógrado, se van a frenar muchas cosas; estará próximo a realizar algún tipo de viaje.
Número: 4490
Recomendación: El kit de suerte rápida y el velón abre caminos.
Libra
Un llamado para saber administrar el poder y no caer en arrogancia al momento de tenerlo. Tenga cuidado con las envidias, tiene que estar muy pendiente de su alrededor; si está pensando en adquirir, vender o arreglar una vivienda, va a tener buena suerte.
Número: 2503
Recomendación: El cóctel de poder y las tres medallas de protección.
Acuario
Nuevos cambios para las personas de este signo: la suerte les estará sonriendo en cualquier proyecto que quieran iniciar; tienen que dejar el orgullo de lado en el amor, ya que pueden perder a una persona especial en su vida.
Número: 4811
Recomendación: La garrafa de la prosperidad y la miel de amor.
Cáncer
Necesita estar bien con la familia, estar en armonía con ellos; mucho ojo a la hora de firmar documentos o papeles porque le puede pasar factura. Un dinero que está esperando va a llegar a sus manos.
Número: 8241
Recomendación: El armonizador de melocotón y el velón lluvia de hora.
Escorpio
Va a tener trabajo si no lo tenía o va a mejorar en el cargo que está; si está interesado en comprar una vivienda, puede que esta meta se le cumpla si lo decreta en su vida. En su vida va a tener enemigos y envidias que lo van a rodear todo el tiempo.
Número: 0034
Recomendación: la casa de Santa Marta y la manilla de San Benito.
Piscis
Va a llegar mucho dinero por cómo ha sido en la vida; mucho ojo con los cambios que vaya a realizar, piénselo dos veces si es conveniente; tendrá el sexto sentido activado, que le va a ayudar a encarrilar muchas cosas.
Número: 1888
Recomendación: La colonia llama plata y el vencedor
Tauro
Ponga atención en la salud; está con un estrés que le está quitando la energía a tal punto de enfermarse. Tome las cosas con calma; tiene que ser muy paciente con lo que viene. Volviendo al tema de salud, tiene muchas cargas encima que tiene que resolver para que no se vea perjudicado.
Número: 5105
Recomendación: El óleo de san Gregorio Hernández y el agua direccionada de la sabiduría.
Virgo
Va a realizar muchas cosas que tendrán resultados excelentes, pero no se puede descuidar, tiene que seguir mejorando; llegará mucho trabajo y labores a las que les podrá sacar provecho; los juegos de azar le podrían sonreír.
Número: 4570
Recomendación: El velón de las 7 potencias y la moneda del caballo
Capricornio
Le va a llegar abundancia económica pero tendrá que manifestar, para que la prosperidad le llegue a su vida, tendrá viajes que se merece en corto plazo, nuevos proyectos económicos estarán rodando en su vida.
Número: 1459
Recomendación: El billete del caballo y la crema captando dinero.
