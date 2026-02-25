Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

25 feb 2026 Actualizado 01:04

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Guardia Ambiental y alcaldía erradican basureros satélite en Turbaco, Bolívar

En esta labor se recogieron centenares de residuos en la vía a los volcanes de lodos

Cortesía

Cortesía

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

La Guardia Ambiental y la Alcaldía de Turbaco, Bolívar se unieron para realizar una jornada de limpieza y educación ambiental en un sector cercano a la zona de volcanes de lodos en este municipio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La jornada tuvo como objetivo erradicar basureros satélites en la vía y promover la conciencia ambiental en las comunidades aledañas.

En esta labor se recogieron centenares de residuos en la vía a los volcanes de lodos.

También se realizaron actividades de sensibilización sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y la erradicación de basureros satélites en la zona.

“La Guardia Ambiental sigue trabajando para proteger el medio ambiente y promover la conciencia ambiental en la región”, dijo Roberto Ruiz, director de la Guardia Ambiental de Colombia.

La Guardia Ambiental y la Alcaldía de Turbaco invitan a las comunidades a unirse a estas iniciativas y a tomar conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.

La Guardia Ambiental tiene presencia en varios municipios de Bolívar, incluyendo Turbaco, Arjona y otros municipios de la zona norte de Bolívar, donde realiza operativos de control y vigilancia para prevenir la contaminación y el daño ambiental.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir