Guardia Ambiental y alcaldía erradican basureros satélite en Turbaco, Bolívar

La Guardia Ambiental y la Alcaldía de Turbaco, Bolívar se unieron para realizar una jornada de limpieza y educación ambiental en un sector cercano a la zona de volcanes de lodos en este municipio.

La jornada tuvo como objetivo erradicar basureros satélites en la vía y promover la conciencia ambiental en las comunidades aledañas.

En esta labor se recogieron centenares de residuos en la vía a los volcanes de lodos.

También se realizaron actividades de sensibilización sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y la erradicación de basureros satélites en la zona.

“La Guardia Ambiental sigue trabajando para proteger el medio ambiente y promover la conciencia ambiental en la región”, dijo Roberto Ruiz, director de la Guardia Ambiental de Colombia.

La Guardia Ambiental y la Alcaldía de Turbaco invitan a las comunidades a unirse a estas iniciativas y a tomar conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.

La Guardia Ambiental tiene presencia en varios municipios de Bolívar, incluyendo Turbaco, Arjona y otros municipios de la zona norte de Bolívar, donde realiza operativos de control y vigilancia para prevenir la contaminación y el daño ambiental.