Enfermera falleció por accidente de tránsito en La María: conductor de la moto está herido

En la calle 48 del barrio La María, se produjo un trágico accidente donde llevó la peor parte una mujer identificada como Alexandra Paola Hernández Bohorquez, quien laboraba como enfermera en la clínica Madre Bernarda.

De acuerdo al reporte conocido en Caracol Radio, la mujer se desplazaba como parrillera por el populoso sector, cuando por causas que son materia de investigación, la motocicleta donde iba chocó con otro vehículo idéntico generándose el fatal desenlace mientras era atendida en el hospital Universitario del Caribe.

Así mismo, se supo que Fabián Camilo Ospina Serge, conductor que acompañaba a Alexandra, permanece bajo atención médica, mientras que una tercera persona que viajaba también en moto, al parecer se dio a la fuga. Las autoridades abrieron una investigación.