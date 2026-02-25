Exgobernador de Caquetá rinde versión ante la JEP por presuntas alianzas con paramilitares

Colombia

El exgobernador de Caquetá y exalcalde de Florencia, Álvaro Pacheco Álvarez, rindió su versión voluntaria este martes 24 de febrero ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Subcaso Ariari, Guayabero, Guaviare, Caguán, Florencia y zonas aledañas, que hace parte del Caso 08.

Durante la diligencia, el compareciente se refirió al contexto de sometimiento y control armado que vivía la población de Caquetá a finales de los años noventa e inicios de los años 2000.

Según lo dicho, el ambiente de desconfianza institucional habría facilitado conductas irregulares de miembros de la Policía, a quienes, según señaló, estructuras paramilitares les habrían pagado mensualidades para operar con impunidad en la región.

Pacheco Álvarez se sometió de manera voluntaria a la JEP en calidad de tercero civil. Ahora, la Sala de Reconocimiento de Verdad verificará y contrastará la información entregada, con el objetivo de determinar su aporte al esclarecimiento de graves crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.

La magistrada Reinere Jaramillo Chaverra, correlatora del Caso 08, explicó que la jurisdicción avanza en la investigación de presuntas alianzas entre miembros de la Fuerza Pública, terceros civiles y estructuras paramilitares en esa subregión del país.

“Estamos investigando las alianzas paramilitares que hubo entre miembros de la Fuerza Pública y de terceros que financiaron la guerra. Algunos políticos de la región participaron en la consolidación de esas rutas de la mano con los paramilitares”, indicó la magistrada.

Según explicó, el llamado a rendir versión voluntaria busca esclarecer cómo se habrían estructurado esas alianzas, cuáles fueron las rutas de consolidación territorial y qué responsabilidades podrían derivarse en los hechos victimizantes bajo investigación.

La magistrada asegura que el sometimiento a la JEP implica un compromiso genuino con la verdad: “Quien viene a esta jurisdicción debe hacerlo con el interés de hacer aportes reales que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la determinación de los máximos responsables por graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.

Caso 08

El Caso 08 de la JEP investiga crímenes cometidos en el conflicto armado en varias subregiones del país, con énfasis en las relaciones entre estructuras paramilitares, miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles que habrían facilitado o financiado su accionar.