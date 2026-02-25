Falcao, Rodallega o Dayro ¿Cuál necesita más la selección? El Pulso del Fútbol, 25 de febrero de 2026 00:00:00 47:33 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la clasificación del Medellín a una nueva fase de la Copa Libertadores tras ganar su serie ante Liverpool de Uruguay. César dijo: “Para mí la figura fue Ichazo que sacó varios balones importantes. Le espera otra llave antes de fase de grupos”. Sobre el tema Steven agregó: “Me vi ese partido y fue muy malo, ninguno de los dos equipos fue destacado. El arquero sí fue la gran figura del Medellín”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube