El Pulso del Fútbol, 25 de Febrero de 2026
El Pulso del Fútbol estuvo presente en la innauguración del complejo de la Federación Colombiana de Fútbol.
Falcao, Rodallega o Dayro ¿Cuál necesita más la selección? El Pulso del Fútbol, 25 de febrero de 2026
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la clasificación del Medellín a una nueva fase de la Copa Libertadores tras ganar su serie ante Liverpool de Uruguay. César dijo: “Para mí la figura fue Ichazo que sacó varios balones importantes. Le espera otra llave antes de fase de grupos”. Sobre el tema Steven agregó: “Me vi ese partido y fue muy malo, ninguno de los dos equipos fue destacado. El arquero sí fue la gran figura del Medellín”.
