El Pulso del Fútbol, 25 de Febrero de 2026

El Pulso del Fútbol estuvo presente en la innauguración del complejo de la Federación Colombiana de Fútbol.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol

Falcao, Rodallega o Dayro ¿Cuál necesita más la selección? El Pulso del Fútbol, 25 de febrero de 2026

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la clasificación del Medellín a una nueva fase de la Copa Libertadores tras ganar su serie ante Liverpool de Uruguay. César dijo: “Para mí la figura fue Ichazo que sacó varios balones importantes. Le espera otra llave antes de fase de grupos”. Sobre el tema Steven agregó: “Me vi ese partido y fue muy malo, ninguno de los dos equipos fue destacado. El arquero sí fue la gran figura del Medellín”.

No olvide escuchar el audio del programa.

