Dirección del Partido Conservador pidió a sus simpatizantes no votar en las consultas del 8 de marzo

Partido Conservador pide a sus militantes NO votar en las consultas del 8 de marzo.

El Directorio Nacional del Partido Conservador Colombiano recomendó a sus seguidores no participar en las consultas presidenciales convocadas para el próximo 8 de marzo.

A través de un comunicado a la opinión pública, el partido explicó que mantienen “abierto un proceso interno en el cual se encuentran inscritos precandidatos a la presidencia, el cual aún no ha sido definido”.

Según el pronunciamiento, no sería “respetuoso institucionalmente” invitar a la militancia a participar en un proceso donde “no existe un candidato conservador”, pues eso implicaría desconocer a los aspirantes inscritos que buscan representar oficialmente al partido.

La decisión, agrega el texto, obedece a “criterios de coherencia, responsabilidad política e institucional”, manteniendo el respeto por la autonomía individual de cada militante.

Finalmente, la colectividad invitó a sus bases a concentrarse en las elecciones legislativas. “Invitamos a nuestra militancia a continuar impulsando con vigor nuestras listas al Congreso de la República”, concluye el comunicado fechado en Bogotá el 25 de febrero de 2026.

La determinación se conoce un día después de que la Dirección Nacional del Partido Liberal hiciera un anuncio similar, solicitando a su militancia abstenerse de votar en las consultas presidenciales del 8 de marzo.

Le puede interesar: Dirección del Partido Liberal pidió a su militancia no votar en las consultas del 8 de marzo