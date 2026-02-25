Dirección del Partido Liberal pidió a su militancia no votar en las consultas del 8 de marzo
Según el partido, se debe a que no tienen candidato propio en ese proceso. Sin embargo, según algunas fuentes, esta solicitud la habrían hecho congresistas cercanos, tanto a Abelardo De La Espriella como a Iván Cepeda.
La Dirección Nacional del Partido Liberal, encabeza del expresidente, César Gaviria, y su hijo Simón Gaviria, pidió a su militancia no participar en las consultas presidenciales convocadas para el próximo 8 de marzo.
Aseguraron que se debe a que la colectividad no presentó candidato propio ni tiene representación en ese proceso.
El texto dice lo siguiente: “recomienda a su militancia no participar en las consultas presidenciales del 8 de marzo, en razón a que no presentó candidato propio ni cuenta con representación en dichos procesos”.
Según el documento, la decisión “obedece a criterios de coherencia y responsabilidad política, manteniendo el respeto por la autonomía individual de cada militante”.
Ahora, según fuentes consultadas, la decisión obedece más a presiones de sectores liberales afines a los precandidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, a quienes no les favorece que la militancia liberal termine votando por Paloma Valencia en la “Gran Consulta por Colombia”, o por Roy Barreras en el “Frente por la Vida”.
Además, invitaron a sus bases a concentrarse en las elecciones legislativas. “Invitamos a continuar impulsando nuestras listas al Congreso de la República para asegurar nuestro triunfo en las próximas elecciones”, señala el comunicado fechado en Bogotá el 24 de febrero de 2026.
Laura Daniela Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...