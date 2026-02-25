Hable con elPrograma

25 feb 2026 Actualizado 02:26

Dirección del Partido Liberal pidió a su militancia no votar en las consultas del 8 de marzo

Según el partido, se debe a que no tienen candidato propio en ese proceso. Sin embargo, según algunas fuentes, esta solicitud la habrían hecho congresistas cercanos, tanto a Abelardo De La Espriella como a Iván Cepeda.

Expresidente de Colombia César Gaviria. Foto: Colprensa.

Laura Daniela Duarte@laurad_duarte

La Dirección Nacional del Partido Liberal, encabeza del expresidente, César Gaviria, y su hijo Simón Gaviria, pidió a su militancia no participar en las consultas presidenciales convocadas para el próximo 8 de marzo.

Aseguraron que se debe a que la colectividad no presentó candidato propio ni tiene representación en ese proceso.

El texto dice lo siguiente: “recomienda a su militancia no participar en las consultas presidenciales del 8 de marzo, en razón a que no presentó candidato propio ni cuenta con representación en dichos procesos”.

Según el documento, la decisión “obedece a criterios de coherencia y responsabilidad política, manteniendo el respeto por la autonomía individual de cada militante”.

Ahora, según fuentes consultadas, la decisión obedece más a presiones de sectores liberales afines a los precandidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, a quienes no les favorece que la militancia liberal termine votando por Paloma Valencia en la “Gran Consulta por Colombia”, o por Roy Barreras en el “Frente por la Vida”.

Además, invitaron a sus bases a concentrarse en las elecciones legislativas. “Invitamos a continuar impulsando nuestras listas al Congreso de la República para asegurar nuestro triunfo en las próximas elecciones”, señala el comunicado fechado en Bogotá el 24 de febrero de 2026.

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá

