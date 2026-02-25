Diputado aseguró que la gobernadora del Tolima le pidió apoyar un candidato al Congreso

Tolima

Gran polémica han generado en el Tolima las declaraciones que entregó el diputado Juan Guillermo Beltrán en medio de un acto público en Mariquita, donde aseguró que la gobernadora Adriana Magali Matiz le había pedido apoyar a un candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador.

Se trata de Guillermo Ignacio Alvira, quien aspira a llegar al Congreso en las elecciones del próximo 8 de marzo, y fue secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima durante el primer año de gobierno de Matiz.

“Hoy estamos apoyando a Guillermo Alvira a la Cámara porque ha sido una petición especial que nos ha hecho la gobernadora Adriana Magali Matiz. Ella no lo puede decir porque la ley se lo prohíbe; a mí nadie me lo puede prohibir”, fue lo que aseveró el diputado.

Sus palabras llevaron a que el también candidato a la Cámara por el Pacto Histórico, Marco Emilio Hincapié, radicara una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación por presunta participación indebida en política de la mandataria seccional. “Le pedimos a las autoridades que pongan su lupa acá; necesitamos garantías electorales en el Tolima”, puntualizó Hincapié.

En diálogo con Caracol Radio, el coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el Tolima, Cristian Martínez, descartó la radicación de una queja adicional ante la Procuraduría para evitar la duplicidad de procesos y no dificultar las investigaciones del ente de control.

“La participación en política de servidores públicos está prohibida en la Constitución, pero lamentablemente se escucha mucho en los pasillos que mandatarios están apoyando una u otra candidatura, no solo gobernadores sino también alcaldes (...) Desde los docentes de base hasta los grandes ordenadores del gasto tienen prohibido participar en política”, señaló Martínez.

Finalmente, el abogado experto en derecho administrativo Antonio París tildó de irresponsable el acto del diputado Beltrán. “Desafortunadamente vemos cómo actores políticos han prendido las alarmas llamando a los entes de control para que investiguen. Será el diputado quien establezca si fue así y cómo se dieron las circunstancias, pero una cosa es que él lo diga y otra que se haya dado esa indicación por parte de la gobernadora”, sentenció.

Caracol Radio buscó al diputado Beltrán, quien evitó pronunciarse sobre las polémicas palabras que, según él, manifestó en un acto de hace tres semanas y que fueron sacadas de contexto.