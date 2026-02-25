Defensoría rechaza muerte de mujer en dispensario de Cúcuta

Cúcuta

En su red social X , la defensoría del pueblo llamó la atención sobre la muerte d euna mujer de 70 años en el dispensario de Cafam y advirtió que “estamos asistiendo a una desgracia y a un fracaso colectivo: Hoy presenciamos el fallecimiento de una mujer mayor, mientras que hacía fila en un dispensario de medicamentos en Cúcuta.

La crisis de medicamentos y salud ha cruzado límites inhumanos. Esto es inadmisible. La realidad muestra que en nuestro sistema de salud, la salud y la vida no son derechos humanos. Son trámites, autorizaciones y pendientes. No se puede naturalizar la muerte por falta de medicamentos esenciales".

¡Estamos hablando de personas que dependen de un sistema que tenía la obligación de responder con oportunidad, humanidad y eficiencia!Hemos hecho seguimiento a los compromisos de la @NuevaEPS_

En la mesa de trabajo que sostuvimos hace un par de semanas. Sin embargo, los correctivos anunciados, y las responsabilidades de los dispensadores de medicamentos de su red, no logran evitar que esta crisis se siga agravando.

Quienes tengan responsabilidades tendrán que asumirlas.¡Morir por falta de atención no es una causa natural!