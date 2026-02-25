Concejal de Bogotá pide adoptar medidas urgentes en la ciudad ante riesgo electoral

El concejal de Bogotá, Marco Acosta, hizo un llamado urgente, en sesión plenaria del Concejo, a la Alcaldía para que se adopten medidas urgentes frente al mapa de riesgo electoral presentado por la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE) para 2026.

Según explicó el concejal, Bogotá enfrenta un escenario particularmente delicado, con riesgo calificado como “extremo” en varias localidades donde la presión de estructuras criminales y las atipicidades electorales amenazan la libertad del voto.

“El patrón es claro: donde el Estado ha dejado vacíos de gobernanza, las estructuras criminales intentan coaccionar el voto o manipular la participación mediante el miedo”, dijo el concejal en la plenaria.

Según el cabildante, el 100% de los puestos de votación en las localidades de Santa Fe y Los Mártires se encuentran bajo amenaza. A estas se suman Sumapaz, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y Bosa, territorios en donde, según lo expuesto, existe confrontación directa entre estructuras ilegales como el Tren de Aragua y el Clan del Golfo.

En ese sentido, Acosta también solicitó que la Alcaldía de Bogotá active de manera inmediata una mesa de seguimiento permanente que incluya a la Personería de Bogotá y la Defensoría del Pueblo, con un enfoque preventivo y no meramente reactivo.