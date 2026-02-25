Comunidad del Catatumbo protestará por incumplimientos en reactivación del gas

Norte de Santander.

Las Juntas de Acción Comunal del corregimiento de Campo Dos, en Tibú, anunciaron una movilización para este viernes 27 de febrero, tras denunciar el incumplimiento en la reactivación del servicio de gas domiciliario por parte de la empresa Proviservicios, que había informado el restablecimiento paulatino desde el pasado 17 de febrero.

Jorge Silva, presidente de Asojuntas en Campo Dos, explicó a Caracol Radio que la problemática no es reciente y que la empresa, que cuenta con un contrato de concesión vigente por más de dos décadas, ha presentado fallas reiteradas en la prestación del servicio.

“Desde hace ya varios años atrás viene dando un mal servicio debido a varias situaciones: cierres temporales, poca instalación de nuevas redes y muy poca cobertura en el casco urbano del corregimiento”, afirmó Silva.

Según indicó, tras varias reuniones sostenidas entre la comunidad, la empresa y la administración municipal de Tibú, se acordó reactivar el suministro.

Incluso, Proviservicios emitió un comunicado en el que señalaba que entre el 17 y el 23 de febrero se realizarían pruebas técnicas para restablecer el servicio de manera total.

“Proviservicios saca un comunicado manifestando que a partir del 17 de febrero inicia paulatinamente pruebas para restablecer el servicio (…) y que posiblemente el 23 ya estaría activo todo el servicio. Hoy en la actualidad todavía no tenemos el gas activado”, sostuvo el líder comunal.

La planta que abastece de gas al municipio y a otras localidades de la región está ubicada en el área de batería, vía Campo Giles, y la red principal pasa por el casco urbano de Campo Dos y varias veredas aledañas.

Sin embargo, pese a esta cercanía con la infraestructura, el corregimiento continúa sin suministro.

Silva aseguró que el impacto supera los 2.000 usuarios entre el casco urbano y sectores como Llano Grande, Punta de Palo y el kilómetro 15, donde el servicio había sido reactivado el año pasado tras jornadas de protesta comunitaria.

Además del gas domiciliario, la movilización también incluirá reclamos frente a presuntos incumplimientos por parte de AGM, empresa encargada del alumbrado público en el municipio.

“Hay un convenio firmado por la Alcaldía, pero no estaría cumpliendo con las cláusulas estipuladas. Es necesario que se revise el convenio y se tomen decisiones estructurales si la empresa no va a cumplir”, agregó.Principio del formulario

