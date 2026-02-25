Capturado hombre por presunto hurto en Cartagena: habría robado prendas de oro y reloj de alta gama

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto, quien minutos antes habría despojado de varios objetos de valor a un ciudadano.

El operativo se llevó a cabo en el barrio San Pedro Mártir, en el que las patrullas de vigilancia, durante una persecución, lograron capturar a ‘El Jeferson’, de 18 años, quien fue señalado por su víctima de haberle robado una manilla de oro, un anillo de oro y un reloj de alta gama, avaluados en más de seis millones de pesos.

Durante el operativo fueron incautados un revólver, tres cartuchos y un celular.

Se investiga si el indiciado estaría inmerso en otros casos de hurto por ese sector. Un segundo implicado, quien sería el conductor de una motocicleta está siendo buscado.

El capturado, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto y porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el hurto en la que se han capturado 175 personas y se han incautado 93 armas de fuego.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, capturando y judicializando a los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.