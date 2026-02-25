Benedetti reconoce que no ha habido éxito con jefes paramilitares nombrados gestores de paz

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció que el Gobierno no ha logrado resultados en la implementación del rol de gestores de paz, el cual fue asignado hace cinco meses a 16 exjefes paramilitares, en el marco de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro.

Durante un evento de Paz Electoral, el jefe de la cartera política admitió que la estrategia no ha tenido el impacto esperado, pese a que el objetivo era que los designados no solo aportaran verdad judicial, sino que también contribuyeran a la reconstrucción del tejido social afectado por la violencia que aumenta en Colombia.

“¿Usted me quiere decir que no hemos tenido éxito? No hemos tenido éxito, no importa eso”, afirmó Benedetti, al preguntarle por los cuestionamientos que han surgido en los últimos días frente a esta figura dentro del proceso de paz.

Según explicó el jefe de la cartera del Interior, la intención del Gobierno al otorgar el carácter de gestores de paz a estos exjefes era avanzar en el esclarecimiento de hechos relacionados con financiación política y apoyos militares en distintas regiones del país, así como promover escenarios de reconciliación mediante el reconocimiento público de responsabilidades.

No obstante, cinco meses después del anuncio, el Ejecutivo reconoce que no se han alcanzado los objetivos trazados. Benedetti indicó que la semana del 20 de febrero se realizaron varias reuniones con el delegado del Comisionado de Paz, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio del Interior para revisar la estrategia y “volver otra vez a domar la dinamidad de lo que ha sucedido”.

La figura de gestor de paz, creada como un instrumento excepcional dentro de la política de Paz Total, ha sido objeto de debate político y jurídico, especialmente por el alcance de las funciones otorgadas y los beneficios asociados a los designados.